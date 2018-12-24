На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 24 декабря 2018 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 24 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1109.230060;

Серебро — 13.027449;

Платина — 697.678909;

Палладий — 1121.049156.

По сравнению с 23 декабря курс всех металлов — остался неизменным.