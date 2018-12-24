Украинская легкоатлетка установила юниорский рекорд Европы

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В рамках международного турнира по легкой атлетике в Минске ряд медалей получили украинцы в прыжках в высоту, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.

Семь представителей Украины участвовали в “Рождественских стартах”, которые состоялись в торговом центре “Столица” в Минске. В женской части соревнований выступили Екатерина Табашник, Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Ярослава Магучих, Алина Шух, тогда как в мужском разряде соревновались Виктор Лонский и Дмитрий Демьянюк.

Отметка 1,96 метров для Ярославы сваи магучие стала новым рекордом Европы среди юниорок в помещении. Предварительный (1,95 метров) принадлежал еще одной украинке Ирине Геращенко. В сваи магучие 4-ступенька.

Второе и третье место по Табашник (1,98) — 2-я и Левченко (1,98) — 3-я.

В соревнованиях среди мужчин также не обошлось без призового места для Украины. В секторе нашу страну представляли только двое участников. И если для Виктора Лонского этого года соревнования завершились на отметке 2,10 м, то Дмитрий Демьянюк, преодолев с первой попытки 2,20 м, разделил второе место с белорусом Андреем Скобейко.

Добавим также, победу среди мужчин праздновал хозяин турнира Павел Недосеков (2,30 м).