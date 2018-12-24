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Неизвестный на машине протаранил стену церкви в Огайо

Неизвестный на машине протаранил стену церкви в Огайо

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Водитель на автомобиле в воскресенье врезался в стену церкви в городе Колумбус (штат Огайо), пострадали шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globalnews.

По его данным, инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек. Машина протаранила стену здания церкви насквозь. Шестеро человек получили травмы и порезы от осколков витражей.

Как рассказал агентству священник Джей Андерсон, скопление народа было обусловлено интересом к выступлению хора по случаю наступающего Рождества. По признанию Андерсона, когда автомобиль протаранил здание и въехал внутрь церкви, стена “буквально взорвалась”.

Как сообщал УНН, в Эквадоре более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом.

Источник: УНН
Теги: ДТП, США, полиция
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