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Полиция в Болгарии помешала провести акцию в поддержку пленных украинских моряков

Полиция в Болгарии помешала провести акцию в поддержку пленных украинских моряков

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столице Болгарии Софии полиция помешала акции в поддержку украинских моряков неподалеку от елки, которую подарила городу российская столица, сообщает УНН со ссылкой на болгарское издание Faktor.

В 15 часов, в прошедшие сутки, болгары и украинцы собрались перед скандальной новогодней елкой у храма Святой Недели, которую посол России Анатолий Макаров подарил Софии несколько дней назад от имени правительства Москвы.

В сообщении местных журналистов указано, что участники акции требовали освобождения украинских моряков, захваченных Россией у Керченского пролива. Участники держали украинские флаги и плакаты с требованием остановить агрессию России. Перед елкой были размещены бумажные кораблики, на которых написаны имена незаконно арестованных украинских моряков.

Через некоторое время появились представители полиции, назвали акцию незаконной, поскольку она не была согласована с властями. Полицейские проверили документы участников и начали снимать желто-синие ленты с елки.

Как сообщал УНН, Курт Волкер не исключает возможного увольнения украинских моряков к Рождеству.

Источник: УНН
Теги: акции протеста, протесты, полиция, Болгария
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