Мэй похвалила британских военных за защиту страны от вторжения России

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Вооруженные силы Великобритании играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от российского вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Соединенного Королевства. С таким утверждением в понедельник выступила британский премьер-министр Тереза Мэй, обратившись с рождественским посланием к британским военнослужащим, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Глава британского правительства воздала должное военным за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, от которого в марте этого года пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По ее мнению, ВС в уходящем году были задействованы “при защите” британских “территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения”, а также в деле усиления “союзников в Восточной Европе”.

Мэй выделила усилия международной коалиции в борьбе против террористической группировки “Исламское государство”. По ее словам, Великобритания, США и Франция “отправили послание” президенту Сирии Башару Асаду, из которого следует, что они “не собираются оставаться в стороне”, пока применяется химическое оружие.

“С наступлением нового года нас ждут впереди новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите противостоять им, как делали это всегда. С мужеством, решимостью, стойкостью, находчивостью”, — добавила британский премьер.

Как сообщал УНН, Times узнала о намерении главы Минобороны Британии сместить Терезу Мэй.