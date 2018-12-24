ХК "Днепр" обыграл "Ледяных волков" и сократил отставание от лидера УХЛ

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Киеве состоялся заключительный матч 24-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между “Ледяными Волками” и херсонским “Днепром”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

“Ледяные Волки” первыми открыли счет благодаря точному броску Алексея Черемнова, но усилиями Николая Коляды и Никиты Коваленко “Днепр” повел в счете уже к концу первого периода. Второй период прошел на равных, “волки” и “щуки” поочередно обменялись заброшенными шайбами: Никита Шабанов Иван Золотухин, Алексей Черемнов и Алексей Янишевский увеличили свой бомбардирский счет.

На третий период, однако, в “Ледяных Волков” не хватило сил, и команда Николая Сидорова пропустила сразу четыре шайбы. В составе “Днепра” отличились Николай Коляда, Руслан Ромащенко, Артем Целогородцев и Никита Макарицкий — 8:3.

Таким образом, “Днепр” второй матч подряд отправил в ворота “волков” 8 шайб и сократил отставание от лидера “Кременчуга” до 4 баллов.

Заметим, что следующий матч регулярного чемпионата состоится сегодня, в Киеве — “Ледяные Волки” сыграют с “Донбассом”.