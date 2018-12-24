"Тоттенхэм" забил шесть голов и получил 14-ю победу в АПЛ

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Программу 18-го тура Английской Премьер-лиги завершал матч в Ливерпуле между “Эвертоном” и “Тоттенхэмом”, передает корреспондент УНН.

Счет во встрече открыл английский полузащитник “ирисок” Тео Уолкотт (21 минута), но до конца тайма “шпоры” ответили сразу тремя мячами в исполнении Сон Хин-Мина, Деле Алле и Хари Кейна.

После перерыва команды обменялись быстрыми голами. За гостей отличился Кристиан Эриксен, а за “Эвертон” Сигурдссон. Усомниться в успехе лондонцев не дали следующие голы от Сон Хин-Мина и Кейна, которые оформили дубли — 6:2.

Отметим, что “Эвертон” продлил безвыигрышную серию до 5-ти поединков — 24 очка и 11 место. “Тоттенхэм” среди лидеров — 42 пункта и 3-ю строчку.