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Число погибших от цунами в Индонезии возросло до 229

Число погибших от цунами в Индонезии возросло до 229

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Число погибших в результате удара цунами по побережью Индонезии возросло до 229, более 400 пропали без вести. Такие данные опубликовал в понедельник официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает УНН.

“На основе последних данных, полученных из районов, расположенных на островах Суматра и Ява, можно сделать вывод, что погибли 229 человек, около 720 получили ранения, еще 408 пропали без вести”, — сказал он. Кроме того, более 4,4 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

Чиновник также рассказал, что в результате цунами были практически полностью разрушены более 520 домов.

Бедствие произошло ночью 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Первоначально индонезийское Агентство метеорологии, климата и геофизики предупредило об угрозе возникновения высоких волн в Зондском проливе, не объявляя при этом угрозу цунами.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, ЧП, цунами
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