Вблизи Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в акватории Тихого океана у берегов островного Королевство Тонга, сообщает Геологическая служба США, передает УНН.

Эпицентр располагался в 84 км к северу от столицы островного государства — города Нукуалофа (остров Тонгатапу). За ним последовали новые толчки магнитудой 5 баллов, которые произошли уже севернее, в 92 км к юго-западу от города Пангаи (остров Хаапай).

О жертвах и разрушениях сведений не поступало.

Как сообщал УНН, число погибших в результате удара цунами по побережью Индонезии возросло до 229, более 400 пропали без вести. Такие данные опубликовал в понедельник официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.