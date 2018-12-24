Сын Каддафи просит Москву помочь ему как будущему лидеру - СМИ

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи ​Саиф аль-Ислам ищет поддержки Москвы для реализации своих президентских амбиций. Об этом без указания источников информации сообщает Bloomberg, передает УНН.

Представители России, по словам одного из знакомых с ситуацией источников агентства в Москве, уже вступили в контакт с наследником Каддафи. С ними ​Саиф аль-Ислам, “находясь в неизвестном месте”, говорил по видеосвязи после своего освобождения из тюрьмы, отметил источник Bloomberg. После этого, в начале декабря, по его данным, представитель сына бывшего ливийского лидера встречался с заместителем главы российского МИД Михаилом Богдановым. С ним от имени Саифа аль-Ислама президенту России Владимиру Путину и российскому правительству было передано письмо с приветствиями от родственника экс-диктатора, рассказал источник. В нем Саиф аль-Ислам, по его словам, делился с российскими властями своим видением будущего Ливии и просил о политической поддержке.

Причем визит эмиссара сына Каддафи в Россию, как указывает Bloomberg, был уже не первым. Помимо него, в Москве с 2016 года, по информации неназванных дипломатов, слова которых приводит агентство, часто бывает командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халиф Хафтар. Именно его, как считалось прежде, поддерживает Кремль, заметили источники Bloomberg, подчеркнув, что у него, как и у других ливийских политиков, есть президентские амбиции. Кого теперь будет поддерживать Москва, российские власти еще не решили, говорит один из собеседников агентства.

Напоминаем, экс-глава МИД Ливии опроверг версию о том, что Каддафи финансировал кампанию Саркози.