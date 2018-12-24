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Молодежная сборная Украины по футболу осталась без тренера

Молодежная сборная Украины по футболу осталась без тренера

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Наставник молодежной сборной Украины в отборочном турнире к Евро-2019 Александр Головко в интервью “Команде номер один”, подвел итог года и заявил о своем уходе с поста наставника, передает УНН.

“16 декабря на заседании Комитета национальных сборных его глава Мирон Маркевич объявил мне об этом (увольнение — ред.). Сказали, что я не справился с задачей, не вывел команду на Евро-2019. В контракте написано не только о подготовке кадров, но и о завоевании путевки на Евро. Я ничего на заседании комитета не объяснял. Меня просто поставили в известность о таком решении, хотя и могли сначала дать слово”, — сообщил Головко.

Среди главных итогов Головко выделил тот факт, что 9-ть игроков молодежной сборной были подготовлены в национальную команду.

Напомним, ранее определился состав соперников молодежной сборной Украины по отбору на Евро-2021.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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