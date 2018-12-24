СБУ разоблачила в Винницкой области провайдера, который транслировал российские каналы

КИЕВ. 24 декабря. УНН. СБУ в Винницкой области разоблачила деятельность интернет-провайдера, который обеспечивал трансляцию российских пропагандистских каналов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В сообщении указано, что: “Оперативники спецслужбы установили, что частное предприятие без соответствующей лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания передавало своим абонентам программную услугу IPTV. Среди телеканалов, предлагали зрителям, были запрещенные для трансляции на территории Украины российские пропагандистские каналы, в частности „Russia Today“”.

“Правоохранители также задокументировали ретрансляцию провайдером ряда телевизионных каналов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав. В результате им нанесен ущерб в размере нескольких сотен тысяч гривен”, — добавили в пресс-службе.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины проведены санкционированные следственные действия в офисе частного предприятия и выявлены техническое оборудование, которое, по предварительным выводам экспертов, использовалось для ведения противоправной деятельности.

Напоминаем, в Кропивницком транслировали 8 запрещенных каналов страны-агрессора.