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Во Францию экстрадировали джихадиста, причастного к расстрелу редакции Charlie Hebdo

Во Францию экстрадировали джихадиста, причастного к расстрелу редакции Charlie Hebdo

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Один из самых опасных джихадистов, 36-летний Петер Шериф, арестованный 16 декабря в Джибути, экстрадирован во Францию. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщили министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и прокуратура Парижа, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Ранее издание Le Monde писало, что правоохранительные органы Джибути, по всей вероятности, нашли Шерифа при помощи французской разведки.

Петер Шериф был доставлен в Париж под охраной и в наручниках и взят под стражу в аэропорту Шарль-де-Голль. Его розыски велись с 2011 года. Министресса обороны Франции Флоранс Парли заявила накануне, что арест Шерифа — “очень хорошая новость”, так как у французских правоохранителей есть подозрения, что он причастен к организации террористического нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года.

В минувшую пятницу, 21 декабря, прокуратура Парижа направила в суд дело 14 обвиняемых, которые, предположительно, оказывали “логистическую поддержку” террористам, совершившим нападение на редакцию Charlie Hebdo. Адвокаты гражданских сторон и следствие надеются, что арест Петера Шерифа поможет выйти на заказчиков этого преступления, сообщает Международное французское радио.

Как сообщал УНН, в МВД Франции заявили, что среди протестующих на акциях “желтых жилетов” остались “только самые жестокие люди”.

Источник: УНН
Теги: Франция, теракт, расследование
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