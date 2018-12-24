ООС: боевики не нарушали режим прекращения огня

КИЕВ. 24 декабря. УНН. 23 декабря боевики не нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что: “23 декабря российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня”.

В течение прошлого дня ни один украинский военный не пострадал.

“По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения. В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет”, — добавили в пресс-центре ООС.