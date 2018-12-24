Компании Disney обвинили в колониализме за фразу "хакуна матата"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Более 160 тысяч человек подписали петицию в адрес Disney, в которой кинокомпанию призывают отказаться от авторских прав на фразу “хакуна матата”, которую произносят Тимон и Пумба в мультфильме “Король Лев”, информирует УНН со ссылкой на текст соответствующей петиции, размещен на сайте Change.org.

На языке суахили эта фраза означает “нет проблем”. Ее используют жители большинства стран, где говорят на суахили: Танзании, Кении, Уганде, Руанде, Бурунди, Мозамбике и в Демократической Республике Конго.

Создатели петиции подчеркивают, что Disney не может присваивать языки, слова или фразы, которые не изобрели в компании. По их словам, решение зарегистрировать Hakuna Matata в качестве торговой марки — “оскорбление не только духа народа суахили, но и всей Африки”.

Замбийская писательница Намвали Серпелл недавно прокомментировала конфликт на страницах The Guardian: “проблема с поп-культурой в том, что она рисует „Африку“ как воображаемое пространство, эксплуатируя при этом стереотипы о континенте (дикие звери, воинственные племена и чокнутые диалекты)”.

Disney зарегистрировала торговую марку Hakuna Matata в 1994 году — тогда же на экраны вышел “Король Лев”.

Напоминаем, Marvel Comics и Disney поблагодарили Стэна Ли за достижения в творчестве.