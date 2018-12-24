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Президент Индонезии заявил, что власть не имела возможности предупредить об угрозе цунами

Президент Индонезии заявил, что власть не имела возможности предупредить об угрозе цунами

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что профильные ведомства не имели возможности заблаговременно предупредить об угрозе цунами, которое стало причиной гибели более 280 человек. Об этом глава государства заявил в понедельник после посещения наиболее пострадавшего района Пандегланг в провинции Бантен на острове Ява, передает новостной портал Detik, информирует УНН.

“Специалисты до сих пор не могут точно назвать причину стихийного бедствия, поэтому нужно воздержаться от выводов”, — сказал Видодо. По его словам, “цунами носит неопределенный характер, различные ведомства, ответственные за оповещение, не могли заблаговременно установить приближение”.

Президент также отметил, что “соответствующим ведомствам была поставлена задача проверить действующее оборудование и срочно заменить вышедшие из строя элементы общенациональной системы раннего предупреждения цунами”. “Это будет сделано в начале будущего года”, — сказал Видодо.

Официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо ранее сообщил, что число жертв стихии достигло 281, пострадали более 1000 человек. На данный момент 57 человек числятся пропавшими без вести, однако ожидается, что это число может вырасти.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, ЧП, цунами
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