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Сенатор США заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки

Сенатор США заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Изменение режимов в разных странах по всему миру не является задачей США. Об этом заявил сенатор-республиканец Рэндал Пол в эфире американского телеканала CNN, информирует УНН.

Политик заявил, что: “Это не должно быть работой Америки — менять режимы по всему миру. Это то, что президент Трамп признал в Ираке, это была самая большая внешнеполитическая катастрофа за последние несколько десятилетий, и он прав... Генералы до сих пор не понимают ошибку”.

Вскоре после выступления республиканца, американский президент процитировал слова его выступления на своей странице в Twitter.

Как отмечал ранее УНН, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, что уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter.

Источник: УНН
Теги: США, СМИ
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