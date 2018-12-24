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Более 300 автомобилей стоят в очередях на КПВВ на Донбассе

Более 300 автомобилей стоят в очередях на КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда в зоне проведения операции Объединенных сил, стояли в очереди на въезд и выезд 345 автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Сегодня все КПВВ открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме", - рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы, в частности, на КПВВ "Майорское" утром в очереди на въезд стояло 40 автомоблей, на выезд также 40, в пункте "Марьинка" - 20 и 60, "Новотроицкое" - 70 на в "въезд и столько же на выезд и в пункте пропуска "Гнутово" - 20 автомобилей на въезд и 25 на выезд.

Кроме того, по их данным, через контрольные пункты въезда-выезда проследовало 33,5 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.

Напомним, 23 декабря на контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения операции объединенных сил на въезд и выезд находились почти 500 автомобилей.

Источник: УНН
Теги: пограничники, КПВВ
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