Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 декабря 2018 11:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела относительно гибели отца
Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела относительно гибели отца
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
3420
Версия для печати

Суд продолжит рассмотрение дела Мартыненко 28 декабря

Суд продолжит рассмотрение дела Мартыненко 28 декабря

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и еще пятерых человек в завладении чужим имуществом, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации, на 28 декабря. Такое решение принял суд, передает корреспондент УНН.

На сегодняшнем заседании суд рассмотрел ходатайство руководителя САП Назара Холодницкого, в котором тот просил отложить рассмотрение дела, поскольку у прокуроров сегодня официальный выходной и их полномочия могут быть поставлены в дальнейшем под сомнение.

Коллегия судей согласилась с позицией руководителя САП, которую в заседании поддержал прокурор Скибенко, и перенесла рассмотрение уголовного производства на 9:00 28 ноября.

Как сообщал УНН, 21 мая представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.

22 мая САП направила в суд обвинительный акт по Мартыненко и еще пяти особам, обвиняемым в завладении чужим имуществом, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации.

По информации САП, Мартыненку М.В. и Василькову В.А. инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК" Энергоатом "при заключении и исполнении контрактов о поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании SKODA JS и заключении и исполнении контракта между SKODA JS и компанией BRADCREST INVESTMENTS SA, на общую сумму 6 400 777 евро.

Кроме того, Мартыненко М.В., Перелома С.В., Журило Р.М., Сорокин А.Г. и Богданец В.И. обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США, путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" № 70/13 через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Источник: УНН
Теги: суд, Мартыненко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.