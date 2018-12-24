Суд продолжит рассмотрение дела Мартыненко 28 декабря

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и еще пятерых человек в завладении чужим имуществом, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации, на 28 декабря. Такое решение принял суд, передает корреспондент УНН.

На сегодняшнем заседании суд рассмотрел ходатайство руководителя САП Назара Холодницкого, в котором тот просил отложить рассмотрение дела, поскольку у прокуроров сегодня официальный выходной и их полномочия могут быть поставлены в дальнейшем под сомнение.

Коллегия судей согласилась с позицией руководителя САП, которую в заседании поддержал прокурор Скибенко, и перенесла рассмотрение уголовного производства на 9:00 28 ноября.

Как сообщал УНН, 21 мая представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.

22 мая САП направила в суд обвинительный акт по Мартыненко и еще пяти особам, обвиняемым в завладении чужим имуществом, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации.

По информации САП, Мартыненку М.В. и Василькову В.А. инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК" Энергоатом "при заключении и исполнении контрактов о поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании SKODA JS и заключении и исполнении контракта между SKODA JS и компанией BRADCREST INVESTMENTS SA, на общую сумму 6 400 777 евро.

Кроме того, Мартыненко М.В., Перелома С.В., Журило Р.М., Сорокин А.Г. и Богданец В.И. обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США, путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" № 70/13 через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.