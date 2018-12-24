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Генсек ОБСЕ назвал создание Православной церкви Украины провокацией

Генсек ОБСЕ назвал создание Православной церкви Украины провокацией

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил опасения относительно ухудшения отношений между Украиной и Россией из-за того, что обе стороны провоцируют друг друга. В частности провокациями с украинской стороны он считает создание Православной церкви Украины и языковые законы, сообщает УНН.

Глава ОБСЕ отметил, что в отношениях между государствами может возникнуть цепная реакция.

“Там, где у них возникают отдельные очаги, когда-либо вольно или невольно произойдет эскалация”, — рассказал Гремингер в интервью изданию Osnabrücker Zeitung.

“Это вписывается в более широкую картину украинской-российских отношений с целым рядом других вопросов: законодательство о языке и образовании, стремление Украинской православной церкви к независимости, нерешенные проблемы оккупированного Крыма, незаконные выбора в двух восставших республиках и ситуация вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Снова и снова происходят провокации с обеих сторон. Повсюду мы видим: ситуация или в застое, или вяло раскачивается”, — подчеркнул он, отметив, что в Украине и России “отсутствует политическая воля для примирения”.

Напомним, 20 декабря ОБСЕ сообщила о обстрел своего беспилотника на Донбассе.

Также в ОБСЕ отмечали, что боевики размещают вооружения и военной техники рядом с населенными пунктами.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ
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