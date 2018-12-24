Генсек ОБСЕ назвал создание Православной церкви Украины провокацией

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил опасения относительно ухудшения отношений между Украиной и Россией из-за того, что обе стороны провоцируют друг друга. В частности провокациями с украинской стороны он считает создание Православной церкви Украины и языковые законы, сообщает УНН.

Глава ОБСЕ отметил, что в отношениях между государствами может возникнуть цепная реакция.

“Там, где у них возникают отдельные очаги, когда-либо вольно или невольно произойдет эскалация”, — рассказал Гремингер в интервью изданию Osnabrücker Zeitung.

“Это вписывается в более широкую картину украинской-российских отношений с целым рядом других вопросов: законодательство о языке и образовании, стремление Украинской православной церкви к независимости, нерешенные проблемы оккупированного Крыма, незаконные выбора в двух восставших республиках и ситуация вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Снова и снова происходят провокации с обеих сторон. Повсюду мы видим: ситуация или в застое, или вяло раскачивается”, — подчеркнул он, отметив, что в Украине и России “отсутствует политическая воля для примирения”.

Напомним, 20 декабря ОБСЕ сообщила о обстрел своего беспилотника на Донбассе.

Также в ОБСЕ отмечали, что боевики размещают вооружения и военной техники рядом с населенными пунктами.