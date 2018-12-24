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В Одессе сообщили о минировании автостанции "Привоз"

В Одессе сообщили о минировании автостанции "Привоз"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Полиция проверяет сообщение о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала, сообщили УНН в полиции Одесской области.

"Сегодня в 8.35 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что на территории "Автостанция "Привоз" находится взрывчатка. Через несколько минут с этого же телефонного номера сообщили и о заминировании железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и работники ГСЧС.

Напомним, 23 декабря поступило анонимное сообщение о минировании столичной станции метро "Лыбидская". Проверка не выявила взрывных устройств.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, минирование
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