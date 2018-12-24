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Сотни автомобилей застряли в предпраздничных пробках на границе с Польшей

Сотни автомобилей застряли в предпраздничных пробках на границе с Польшей

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. На украинско-польской границе образовались огромные очереди со стороны Польши. Как пояснили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, это связано с тем, что много путешествующих планируют попасть в канун Рождества по Григорианскому календарю к своии родным и близким, передает УНН.

"В пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе. Это связано с тем, что много путешествующих планируют попасть в канун Рождества по Григорианскому календарю к своим родным и близким, и те, кто поехал за границу на заработки или учебу, возвращаются на праздники домой", – сообщили пограничники.

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Так, ситуация на пункте пропуска "Ягодин" в очередях застряли 700 легковых авто и 400 грузовиков, "Краковец" – 800 легковых, 330 грузовых, 27 автобусов, "Устилуг" – 150 легковых автомобилей, "Угринов" – 200 легковушек, "Рава Русская" – 150 легковых и 160 грузовых автомобилей, "Грушев" – 200 легковых, "Шегини" – 230 легковых, 150 грузовых, 15 автобусов, "Смильниця" – 220 легковых авто.

Напомним, сегодня, 24 декабря, католики, а вместе с ними часть протестантов и православных празднуют Сочельник.

Как сообщал УНН, сегодня утром на КПВВ в зоне проведения ООС стояли в очереди на въезд и выезд 345 автомобилей.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Польша, автомобили, очереди
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