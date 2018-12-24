Пограничникам в этом году предлагали взятки около 800 раз

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В течение этого года сотрудникам Государственной пограничной службы Украины предлагали 775 раз неправомерную выгоду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ.

"С начала этого года сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали почти 775 попыток подкупа своего персонала", – рассказали в ведомстве.

В частности, как сообщили в пресс-службе, вчера в столичном аэропорту "Борисполь" украинка предложила пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" 20 евро неправомерного вознаграждения за ускорение оформления ее документов.

Похожая ситуация, по информации ведомства, произошла в прошедшие сутки в пункте пропуска "Грушев". Двое граждан Украины предлагали охранникам границы Львовского отряда по 50 злотых каждый для беспрепятственного пересечения границы без страхового полиса.

В ГПСУ отметили, что такие действия граждан квалифицировали по статье 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Об этих фактах пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщал УНН, пограничник требовал 400 гривен взятки за беспрепятственный и внеочередной проезд грузовым автомобилем через МАПП "Ягодин".