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Тысячи людей эвакуированы после землетрясения в Тибете

Тысячи людей эвакуированы после землетрясения в Тибете

Регион Шетонгмен, китайский Тибет

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Более 2000 человек эвакуированы из-за землетрясения магнитудой 5.8 в китайском Тибете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на китайское издание Xinhua News.

В данный момент сообщений о пострадавших от стихийного бедствия в юго-западном регионе Тибета Шетонгмен нет, однако некоторые жилые дома оказались поврежденными.

Отмечается, что землетрясение началось в половине четвертого ночи по местному времени, на глубине 8 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6.4 произошло в акватории Тихого океана у берегов островного Королевство Тонга.

Источник: УНН
Теги: Китай, землетрясение
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