Водителей предупредили о мокрых и заснеженных дорогах

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Дороги государственного значения в Житомирской, Сумской, Волынской и Хмельницкой областях месяцами заснеженные, а в остальных областях – мокрые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Состояние покрытия на дорогах государственного значения в Житомирской, Сумской, Волынской и Хмельницкой областях местами заснеженное на территории остальных областей мокрое", – говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" заверили, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

"Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог и обочины от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами", – уточнили дорожники.

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По состоянию на 8:00 сегодня местами небольшой мокрый снег в Житомирской, Сумской, Полтавской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской области. Местами небольшой дождь и туман в Волынской, Львовской, Тернопольской, Луганской и Запорожской областях. Средняя ночная температура воздуха на большей территории страны колеблется от -3 до + 4°С.

На перевальных участках Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей выпадает небольшой снег. Температура воздуха составляет -2 до + 2°С.

"Состояние покрытия на Яблунецком, Вышковском и Ужокском заснеженное, на остальной перевалах мокрое", – уточнили в "Укравтодоре".

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, сегодня ожидается небольшой снег на западе и юге страны с дождем. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Температура воздуха в течение суток от -2 до + 3°С.

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Напомним, 25 декабря южный циклон выйдет в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, из-за чего ухудшатся погодные условия. Ожидаются снег, месяцами сильный, метель, а в Приазовье и восточных областях – сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.