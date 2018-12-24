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Во Львове "скорая" сбила женщину с ребенком

Во Львове "скорая" сбила женщину с ребенком

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. Машина "скорой помощи" во Львове наехал на женщину и ребенка, которые стояли на тротуаре. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook, передает УНН.

"Как отметила мама, в субботу она ждала такси на тротуаре, и от удара сзади полетела вперед, а ребенок, когда я оглянулась, был уже далеко под колесами машины. Женщина остановила машину и бросилась вытаскивать ребенка. Вытащив ее, осмотрела. Он был в стрессовом состоянии и ужасно плакал. Водитель вышел и сказал, что не видел их, что мать недосмотрела ребенка и сама во всем виновата", – написал Зинкевич.

Также он добавил со ссылкой на мать ребенка: "Подошел их сотрудник, сказал, что все видел. Он свидетель, и я сама виновата – слишком близко стояла к машине, и водитель меня не мог увидеть. Все для нас обошлось шоком и ушибами. В больницу я с ребенком в шоковом состоянии поехала на такси, которое же себе вызвала. Сегодня, 24 декабря, сдадим анализы, и думаю, нас выпишут".

Как отмечается в сообщении, женщину поразило равнодушие бригады "скорой". Работники, по ее словам, сбили их с ребенком и отказались везти в больницу, потому что спешили на вызов.

Заявление женщина написала впоследствии, поскольку "из-за шока не подумала, чтобы на место вызвать полицию, а переживала за ребенка".

Напомним, из-за лобового столкновения двух автомобилей в Днепропетровской области погиб человек, еще три человека доставлены в больницу.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, дети, скорая помощь, пострадавшие
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