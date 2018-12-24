"Шатдаун" в США не повлияет на отслеживание полета Санты

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Дети со всего мира смогут следить за полетом Санта-Клауса, несмотря на частичное прекращение работы правительства Соединенных Штатов. Об этом сообщает онлайн-издание The Independent, передает УНН.

Военнослужащие Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defence Comand) подтвердили, что благодаря помощи примерно 1500 волонтеров продолжат следить за полетом Санты.

Издание отмечает, что, как и планировалось, в ночь на 25 декабря военнослужащие и волонтеры соберутся на военно-воздушной базе в городе Петерсон, штат Колорадо, чтобы ответить на вопросы детей, которые хотят поговорить с Сантой.

Сегодня, 24 декабря, отмечается 63 годовщина программы NORAD Tracks Santa (NORAD отслеживает Санту). Она началась в 1955 году накануне Рождества, когда в газетной рекламе вместо номера универсального магазина для звонков Санта-Клаусу ошибочно разместили номер Континентального командования противовоздушной обороны в Колорадо.

Таким образом, дети попадали на "горячую линию" этого ведомства, но вместо того, чтобы повесить трубку, операторы начали сообщать каждому ребенка о местонахождении Санты.

По традиции, военные и волонтеры по сегодняшний день следят за перемещением Санты, используя спутниковые системы, мощные радары и реактивные самолеты, а затем передают эту информацию тысячам людей, которые звонят и пишут каждый год.

Для того, чтобы отследить местонахождение Санты, дети могут звонить в NORAD Tracks Santa, начиная с четырех утра по горному время. А также, они могут зайти на сайт Santa Tracker, который, по данным NORAD, "получает 9 млн. уникальных посетителей из более чем 200 стран по всему миру".

Напомним, что в субботу члены Сената Конгресса США безрезультатно завершили внеплановое заседание, посвященное обсуждению принятия документа о временном финансировании федерального правительства.