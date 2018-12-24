Шепелева обследовали в больнице и продлили арест до 20 февраля

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Бывшему народному депутату Александру Шепелеву, подозреваемому в совершении ряда преступлений, стало плохо в Печерском районном суде Киева во время рассмотрения ходатайства о продлении ему ареста, в связи с чем экс-нардеп был направлен на обследование в Александровской клинической больницы Киева. Об этом сообщил УНН его адвокат Денис Аникин.

"Произошло судебное заседание. На судебном заседании ему (Шепелеву - ред.) снова стало плохо. Вызвали "скорую" помощь. Его госпитализировали в Александровскую больницу. Провели обследование и консилиум врачей указал на то, что его нужно лечить. То есть, у него есть гипертоническая болезнь сердца", - рассказал адвокат.

По его словам, после обследования в Александровской клинической больницы Киева Шепелев снова был доставлен в суд.

"На суде мы предоставили экспертизы, где указано, что он нуждается в стационарном лечении. Мы заявили ходатайство (о лечении клиента - ред.). Суд обязал прокуроров и администрацию, где его держат под стражей, предоставить ему надлежащее медицинское лечение ", - сказал он.

Однако, как рассказал Аникин, до сих пор ничего не сделано. А Шепелева, заметил защитник, снова доставили в киевский изолятор временного содержания, где нет врача.

"Мы это расцениваем как пытки, издевательства над человеком", - подчеркнул он.

Также адвокат сообщил, что Печерский районный суд Киева продлил Шепелеву мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 февраля 2019 года.

Как сообщал УНН, 21 декабря этого года бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в совершении ряда преступлений, по неизвестным причинам перевели из следственного изолятора Службы безопасности в киевский изолятор временного содержания.

Напомним, Шепелева обвиняли в причастности к хищению средств "Родовид банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 300 000 грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают и в участии в покушении на убийство.

9 февраля 2018 Служба безопасности Украины задержала Шепелева.

По данным ГПУ, его подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.

Также Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в отношении Шепелева по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).