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ЕС готов оказать помощь пострадавшей от цунами Индонезии

ЕС готов оказать помощь пострадавшей от цунами Индонезии

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Европейский Союз готов оказать гуманитарную помощь Индонезии, переживающей последствия цунами. С таким заявлением выступили глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини и еврокомиссар по гуманитарной помощи Христос Стилианидес, сообщает УНН.

Чиновники ЕС выразили соболезнования близким всех погибших в результате цунами, накрывшего Зондский пролив вечером 22 декабря и в выразили готовность предоставить стране необходимую помощь.

"В это трудное время Европейский Союз поддерживает народ и власть Индонезии. Спутниковый сервис ЕС для чрезвычайных ситуаций Коперник активирован, а гуманитарные эксперты ЕС готовы развернуть свою деятельность. Мы готовы предоставить любую необходимую помощь и тщательно изучаем ситуацию", - говорится в заявлении Могерини и Стилианидеса.

Напомним, по состоянию на утро 24 декабря число жертв стихии достигло 281, пострадали более 1000 человек. На данный момент 57 человек числятся пропавшими без вести, однако ожидается, что это число может вырасти.

Цунами, образовавшееся в Зондском проливе (между Явой и Суматрой) нанесло удар по западной индонезийской провинции Бантен 22 декабря. Возможной причиной мог стать подводный оползень, произошедший после извержения вулкана Кракатау. Серьезно разрушены туристические зоны Аньер и Танжунг Лесунг вблизи вулкана Анак Кракатау.

По предварительной информации граждан Украины среди пострадавших от цунами в Индонезии нет.

Источник: УНН
Теги: ЕС
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