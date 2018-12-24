Боевики сегодня уже семь раз обстреляли позиции сил ООС на Донбассе

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования с полуночи совершили семь обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь обстрелов со стороны российско-оккупационных войск... По состоянию на эту минуту ситуация в районах проведения операции находится под полным контролем украинских военных, боевых потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет", - рассказал он.

Мотузяник сообщил, что боевики дважды стреляли на луганском направлении, применив в десять утра гранатометы в сторону оборонительных позиций Объединенных сил у Новоалександровки, и выпустив десять мин 82-го калибра по нашим укреплениям в районе Кряковка.

При этом, отметил он, на донецком направлении произошло пять вражеских вооруженных провокаций.

"Огонь противником велся у населенных пунктов Пески, Каменка, Водяное и Тарамчук. Во время этих обстрелов оккупант применил автоматические и ручные гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие", - уточнил он.

Мотузяник также рассказал, что украинским военным пришлось трижды открывать огонь, чтобы подавить огневую активность противника. Он добавил, что наши военные не применяли вооружение, которое запрещено договоренностями.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил.