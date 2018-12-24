Пассажирский поезд застрял на несколько часов по пути в Киев

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Пассажирский поезд сообщением Рахов – Киев из-за аварии задержался в дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця", передает УНН.

"Сейчас задержка поезда составляет около 5 часов. Согласно предварительно согласованному плану на участке Толстое – Торское проводились путевые работы, которые должны были закончиться до тех пор, как перегоном проследует поезд №358 Рахов – Киев. Но во время работ одна из машин путевой спецтехники вышла из строя, в связи с чем железнодорожники не смогли вовремя открыть перегон для движения поездов", – пояснили в "Укрзализныце".

Железнодорожный перевозчик заверил, что во время вынужденной остановки в вагонах поезда были обеспечены все необходимые условия для пребывания пассажиров.

Одна из пассажирок поезда, журналистка Ульяна Бойчук, сообщила на своей странице в Facebook, что поезд застрял посреди поля.

"Еду поездом из Яремче в Киев. Поезд застрял. Стоим в поле уже третий час. Проводников нет, почему стоим – неизвестно", – написала она ночью.

Отметим, что сегодня в обед Бойчук сообщила, что поезд уже прибыл в Киев.

Напомним, Kyiv Boryspil Express, который курсирует по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" – аэропорт "Борисполь" и обратно, сломался на второй день после запуска. Как сообщали очевидцы в соцсетях, пассажиры поезда прыгали в снежные сугробы и бежали, чтобы успеть на авиарейсы. При этом, в "Укрзализныце" заверили, что все пассажиры "экспресса" на Борисполь успели на рейсы.