Опубликовали письмо младшего из украинских плененных моряков

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Письмо самого младшего украинского военнопленного Андрея Эйдера, которого вместе с другими моряками захватили россияне у Керченского пролива, опубликовала журналистка Таисия Турчин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Один из военнопленных моряков, самый младший, Андрей Эйдер написал ответ на мое письмо. Несложно заметить закрашены цензором несколько слов. Нам в редакции понадобилось секунд 5, чтобы понять, какие же слова смутили тюремных цензоров путинского режима", - написала журналистка над письмом Андрея Эйдер.

В письме, которое опубликовала журналистка, Андрей пишет: "... Условия...Можно сказать нормально, есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже. Раны затягиваются, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться сложно, к сожалению, большая нагрузка на ноги...".

Он также рассказал, что очень хочет вернуться домой. "Хочется домой поскорее вернуться. Мечтаю, чтобы это произошло хотя бы до конца января, но мне кажется, что этой мечте не суждено осуществиться. Понятия не имею сколько это все затянется, полгода, год... Эти допросы, встречи с разными людьми... Надеюсь на скорейшее политическое решение, пока времени прошло относительно немного".

Напомним, 20 декабря, самому младшему из захваченных россиянами у Керченского пролива украинских моряков Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированный город Керчь. В плен были взяты 24 человека.