В Карпатах сохранится значительная опасность схода лавин

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Карпатах, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, в ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

"24-25 декабря на высокогорье и среднегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопада и метели ожидается в западной и центральной части – значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в восточной части сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

В горных районах центральной и восточной части области существует угроза оползней снега на дороги.

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Также 24-26 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области также сохраняется значительная опасность схода лавин.

Напомним, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодня, 24 декабря, ожидается небольшой снег на западе и юге страны с дождем. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Температура воздуха в течение суток от -2 до + 3°С.

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Как сообщал УНН, уже завтра, 25 декабря, южный циклон накроет восточную часть Украины мокрым снегом.