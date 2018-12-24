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Бактерии, контрабасы и дыры в потолке: елки, которые вас удивят

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня существует невероятный выбор елок на любой вкус и кошелек: настоящие елки, сосны, эко-елки из переработанных материалов, составленные из веток, искусственные - даже самый требовательный гурман не останется без новогоднего дерева. Но иногда люди хотят чего-то оригинального и необычного. УНН подготовил подборку уникальных елок.

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Источник: УНН
Теги: Новый год, елка
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