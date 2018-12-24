Бактерии, контрабасы и дыры в потолке: елки, которые вас удивят

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня существует невероятный выбор елок на любой вкус и кошелек: настоящие елки, сосны, эко-елки из переработанных материалов, составленные из веток, искусственные - даже самый требовательный гурман не останется без новогоднего дерева. Но иногда люди хотят чего-то оригинального и необычного. УНН подготовил подборку уникальных елок.

Рождественская елка от ученого, который работает в лаборатории. Он организовал колонию бактерий в форме елки.

Нету елки - нет проблем. А в качестве верхушки - семейное фото.

А к таким приемам прибегают электрики, создавая мини-елку из цветных диодов

Наручники на ветвях и полицейская лента - так создают себе новогоднее настроение американские шерифы

Люди искусства используют собственную страсть в качестве новогоднего декора

Автора этой новогодней елки вдохновила картина Бэнкси, что самоуничтожилась после продажи на аукционе

Если не угадал с размером, а выбрасывать - жалко!

В этом офисе точно знают что делать, если нет игрушек

Библиотекари создали "начитанного" елку

Изобретательные фермеры с легкостью превратили пилы в елку