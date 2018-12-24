В США составили рейтинг самых кровавых случаев массового насилия в 2018 году

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Почти все общественные сферы США пострадали от массового насилия в 2018 году - от школьных классов до ньюзрумов СМИ и развлекательных заведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Voice of America, составившее рейтинг самых кровавых случаев массового насилия в Америке.

Стрельба в средней школе Марджори Стоунман Дуглас во Флориде, стала самым страшным случаем школьного насилия с 2012 года. В результате инцидента, произошедшего 14 февраля, погибли 17 человек. Их убил ученик Николас Круз, вооруженный винтовкой AR15. По словам убийцы, к такому шагу его подтолкнули "голоса". Этот случай вдохновил массовое движение по контролю за оборотом оружия.

Три месяца спустя произошла стрельба в техасской школе Санта-Фе, унесшая жизни 10 человек. Стрелок был вооружен ружьем Remington 870 и револьвером калибра .38. Подозреваемый 17-летний Димитрос Пагуртзис был, по словам свидетелей, жертвой школьных издевательств.

В июне 38-летний Джерод Уоррен Рамос зашел в офис издания Capital Gazette в Мэриленде и застрелил из ружья 5 человек. По данным Комитета защиты журналистов, это второй случай в США, когда одновременно были убиты несколько работников СМИ.

В октябре 11 человек были убиты в питтсбургской синагоге - старейшей жертве было 97 лет. Отмечается, что 46-летний стрелок Роберт Бауэрз выкрикивал антисемитские лозунги, когда стрелял по людям.

В ноябре в результате стрельбы в калифорнийском баре погибли 13 человек. Один из них оказался тем, кто пережил перестрелку в Лас-Вегасе в прошлом году.

Всего в США за этот год произошло 340 случаев массового насилия, в результате которых погибли 4 и больше людей.