Дочь королевы Виктории умерла, оставив долг за сигареты

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Национальные архивы Великобритании обнародовали документы, связанные с жизнью принцессы Луизы, дочери королевы Виктории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

Опубликование таких документов, по мнению историка Майкла Нэша, является уникальной возможностью узнать подробности жизни принцессы.



Согласно документам о налоге на наследство, принцесса Луиза оставила после смерти 239 000 260 фунтов, 18 шиллингов и шесть пенсов, что в наше время было бы эквивалентно более 70 млн. фунтов (около 2,5 млрд грн). Однако, долг в размере 15 шиллингов табачной компании R Lewis Limited почему-то остался неоплаченным.

Отмечается, что в то время на эти деньги можно было купить 300 пачек сигарет таких компаний, как Players или Woodbines, но не указано, какие именно сигареты курила принцесса.

Среди опубликованных документов также детальное описание драгоценностей принцессы, стоимость которых составляла более 30 000 фунтов (более 1 млн грн).

Кроме того, у принцессы был долг в размере 525 фунтов австралийском врачу Родасу Шоу, принимавшему на Харт-стрит в Лондоне. Однако, неизвестно, какую именно медицинскую помощь получала Луиза.

Принцесса была известной художницей и скульптором. В ее коллекции, согласно документам, находились работы ее современников, примеры искусства прошлых эпох и его собственные рисунки.

Она проживала в большой квартире в Кенсингтонском дворце, где проживают принц Уильям и его семья.