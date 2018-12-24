Десятки людей пришли почтить память Чорновила

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Киеве возле памятника лидеру Народного руха Украины Вячеславу Чорновилу, которому сегодня исполнилось бы 81 год, собралось несколько сотен человек, передает корреспондент УНН.

Десятки людей, среди которых представители Народного Руха, так и просто желающие, пришли к Музейному переулку в столице, где установлен памятник выдающемуся политику Вячеславу Чорновилу. Кроме цветов, люди принесли к памятнику большой украинский флаг.

Немало желающих согласились сказать несколько слов о свершениях Черновола, в том числе, и некоторые депутаты. Правда, последних можно было сосчитать по пальцам одной руки.

Корреспонденту УНН удалось пообщаться с "пожизненным" пресс-секретарем Вячеслава Черновола Дмитрием Понамарчуком. В частности, он рассказал, удалось ли государству достичь того, к чему стремился Чорновил.

"Многое удалось, конечно. Первое, получить независимость, хоть и в 1991 году, но получилось. Во-вторых, единая православная церковь. Над этим много и работал Чорновил. Он был православным. Он собственноручно пишет: "Я верующий УАПЦ". На сегодня это уже единая Православная церковь Украины. По вопросу языка. Он четко отмечал, что только язык объединяет народ и делает из него нацию. Это написано у Черновола, кстати. Про войска. Вот сейчас мы вспоминаем его выступление на учредительном собрании Союза офицеров Украины. кажется на дворе стоял еще Советский Союз, а он говорил не только об украинском войске, а говорил, что украинская армия должна стать любимицей украинского народа", - вспоминает Понамарчук.

Также он рассказал, что дело о гибели Чорновила открывали около десяти раз, но никаких сдвигов нет.

"Но таки сердце мне подсказывает, я уже более интуитивно понимаю, они хотят снова сказать, что вот мы расследовали и ничего не можем расследовать", - добавил пресс-секретарь.

Чорновил погиб в автомобильной катастрофе 25 марта 1999 года. Автомобиль, в котором лидер Руха возвращался из Кировограда, на большой скорости врезался в грузовик с прицепом.

В этой автокатастрофе погиб также водитель Чорновила Евгений Павлов. Пресс-секретарь лидера НРУ Дмитрий Понамарчук был госпитализирован с тяжелыми травмами. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, в ДТП серьезных травм не получил. Однако через некоторое время и он умер, по официальной версии, вследствие инфаркта. Однако ряд СМИ распространили информацию, что причиной его смерти могло стать умышленное отравление.

21 января 2014 Бориспольский горрайонный суд Киевской области закрыл уголовное дело в связи с истечением срока давности по обвинению водителя КамАЗа Владимира Кудели в совершении преступления по ч.3 ст.215 УК Украины в результате которого погиб председатель НРУ Вячеслав Чорновил. Позже решение суда потерпевшие обжаловали в Апелляционном суде Киевской области.

В апреле этого же года Апелляционный суд Киевской области отправил дело о гибели лидера НРУ Вячеслава Чорновила на дополнительное расследование.

Тогдашний Генеральный прокурор Виталий Ярема заявил, что прокуратура возобновила расследование дела о гибели Чорновила.

В марте 2015 года Тарас Чорновил сообщал, что Генеральная прокуратура планировала создание следственно-оперативной группы по расследованию гибели Вячеслава Чорновила по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.