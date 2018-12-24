Между Трампом и Мэттисом всегда были разногласия - Белый дом

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Между президентом США Дональдом Трампом и бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом всегда были разногласия по Сирии, заявил исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News .

Малвани отметил, что президент не изменит своего решения по выводу войск из Сирии из-за того, что его министр обороны Джеймс Мэттис и спецпосланник в коалиции по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгерк подали в отставку.

"Есть хотя бы один шанс того, что президент изменит свое решение и поменяет курс? Нет, я думаю, что президент сказал народу еще в начале, что не хочет, чтобы мы оставались в Сирии навсегда. Вы видите конечный результат двухлетней работы", - рассказал Малвани.

"Они с Мэттисом никогда не могли прийти к согласию. Президент в начале избирательной кампании сказал, что хочет убраться из Сирии. Думаю, он заслуживает иметь министра обороны, который бы с ним соглашался", - подчеркнул временный глава администрации Трампа.

Ранее Малвани сообщал, что решение о выводе американских войск из Сирии не принималось поспешно, оно было воспринято с неодобрением в министерстве обороны США, зато было поддержано американцами.

Напомним, США анонсировали вывода войск из Сирии.