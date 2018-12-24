Суд в РФ приговорил к 3,6 годам тюрьмы активиста за связь с "Правым сектором"
задержание Бвхолдина
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Нагатинский районный суд Москвы приговорил активиста Дениса Бахолдина к трем годам шести месяцам лишения свободы за участие в "Правом секторе", который запрещен в Российской Федерации. Об этом пишут российские активисты на страницах соцсетей, сообщает УНН.
"Дениса Бахолдина суд признал виновным по ч.2 ст. 282.2 УК РФ и назначил наказание 3,6 лет лишения свободы", - написала на своей странице в Facebook Светлана Сидоркина.
Ирина Яценко в соцсети уточнила, что согласно приговору Нагатинского суда Москвы Денис Бахолдин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Напомним, 4 декабря в России суд приговорил бывшего охранника экс-лидера "Правого сектора" Дмитрий Яроша Александра Шумкова к 4 годам колонии общего режима за якобы "организацию экстремистской деятельности".