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Суд в РФ приговорил к 3,6 годам тюрьмы активиста за связь с "Правым сектором"

Суд в РФ приговорил к 3,6 годам тюрьмы активиста за связь с "Правым сектором"

задержание Бвхолдина

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Нагатинский районный суд Москвы приговорил активиста Дениса Бахолдина к трем годам шести месяцам лишения свободы за участие в "Правом секторе", который запрещен в Российской Федерации. Об этом пишут российские активисты на страницах соцсетей, сообщает УНН.

"Дениса Бахолдина суд признал виновным по ч.2 ст. 282.2 УК РФ и назначил наказание 3,6 лет лишения свободы", - написала на своей странице в Facebook Светлана Сидоркина.

Ирина Яценко в соцсети уточнила, что согласно приговору Нагатинского суда Москвы Денис Бахолдин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Напомним, 4 декабря в России суд приговорил бывшего охранника экс-лидера "Правого сектора" Дмитрий Яроша Александра Шумкова к 4 годам колонии общего режима за якобы "организацию экстремистской деятельности".

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Правый сектор
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