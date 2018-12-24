На женщину в поезде упала верхняя полка с пассажиром

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В поезде сообщением Киев – Рахов на женщину упала верхняя полка, на которой отдыхала другая пассажирка. Об этом сообщила дочь пострадавшей Светлана Полякова в Facebook, передает УНН.

"22.12.2018 г. В поезде 357К Киев-Пасс. – Рахов произошел несчастный случай с моей мамой Поляковой Надеждой Васильевной 1960 года рождения, которой ночью, когда она отдыхала, упала вторая полка в вагоне с женщиной, которая тоже отдыхала", – сообщила женщина.

По ее словам, пострадавшую доставили в Тернопольскую областную больницу.

"Сделали МРТ, и предварительно прооперировали (раздробленные пах и таз на куски)", – говорится в сообщении Светланы.

В комментариях к этому сообщению директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан сообщил, что после инцидента полка была комиссионно проверена.

"Она (полка – ред.) была и остается в исправном состоянии. Такое событие могло произойти из-за неосторожности пассажира, находившегося на полке (такие случаи очень редко, но случаются). Установлено, что со своей стороны поездная бригада действовала верно, все документы оформила правильно", – сообщил Красноштан.

На это дочь пострадавшей женщины ответила ему, что пассажирка сверху "спала уже как два часа".

Впоследствии Светлана Полякова сообщила, что в акте, подписанным начальником поезда и проводником, отмечается, что на женщину упала только пассажирка.

Напомним, пассажирский поезд, следовавший из Рахова в Киев, задержался в пути из-за аварии: одна из машин путевой спецтехники вышла из строя. Поэтому железнодорожники не смогли вовремя открыть перегон для движения поездов.