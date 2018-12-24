В Крыму "суд" оставил под арестом еще одного пленного украинского моряка

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом украинского военнопленного моряка Владислава Костишина, захваченного возле Керченского пролива, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Суд постановил: решение Киевского районного суда Симферополя изменить. Считать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц, 29 дней, то есть до 24 января 2019 года", – цитирует издание решение "суда" апелляционной инстанции.

Изменение решения так называемого суда заключалась только в том, что он исправил технической ошибки в решении и уменьшил срок содержания под арестом нашему пленному моряку на один день.

Отметим, что всего было подано апелляции на арест 15 украинских военнопленных моряков. В настоящее время суд оккупированного Крыма уже рассмотрел жалобы относительно десяти пленных моряков, оставив их под стражей.

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Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека – военные моряки и сотрудники СБУ.

Украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

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