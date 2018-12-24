Задержали хакера, который похищал персональные данные с помощью вирусов

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Запорожье задержали 22-летнего хакера, который модифицировал вирусы для похищения персональных данных пользователей сети Интернет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

"Модифицированный им вирус был предназначен для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и сбора персональной и биллинговой информации (пароли, логины, куки, данные по кошелькам криптовалют, файлы с информацией) на зараженных персональных компьютерах", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы его не идентифицировали, парень использовал арендованные виртуальные серверы.

Работники Департамента киберполиции вместе со следователями полиции Полтавской области установили злоумышленника. По месту его жительства полицейские провели обыск и изъяли компьютерную технику, в памяти которой хранилось вредоносное программное обеспечение.

Сейчас продолжаются мероприятия для идентификации владельцев инфицированной электронно-вычислительной техники.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что Соединенные Штаты обвинили Китай в осуществлении хакерских атак, похищении интеллектуальной собственности и конфиденциальной деловой информации.