Из-за взрыва газа в Марьинке погибла женщина

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. В жилом доме в Марьинке Донецкой области произошел взрыв, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.

Инцидент произошел вчера около 18:30 в одном из жилых домов. В нем был газовый баллон.

"Прибыв на место, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что погибшей является 44-летняя хозяйка дома. Мать и ее 7-летний сын находились в комнате, когда услышали хлопок. Женщина пошла на кухню, чтобы проверить, и именно тогда раздался взрыв. мальчик успел спастись и выпрыгнул в окно. По предварительным данным, на 5-литровом газовом баллоне сломался редуктор, в результате чего газ попал в комнату и из-за большой концентрации взорвался", – отметили в полиции.

Предварительно этот факт квалифицировали по ч.1 ст. 115 с пометкой "Несчастный случай". После проведения всех экспертиз будет установлено окончательную квалификацию события.

Напомним, утром 14 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Фастове произошел взрыв. В результате погибли двое и пострадал один человек.

Из-за взрыва полиция открыла уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности. По информации правоохранителей, причина взрыва во многоэтажке Фастова связана с утечкой газа в квартире.