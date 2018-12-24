Еще два украинских моряка заявили следствию РФ, что считают себя военнопленными

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня во время следственных действий в Российской Федерации два захваченных у Керченского пролива украинских моряка, которые являются членами экипажа буксира "Яны-Капу", заявили под протокол, считают себя военнопленными. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Юрия Будзила - члена экипажа рейдового буксира "Яны-Капу"... Во время следственных действий Юрий Будзило заявил следователю под протокол, что является военнопленным. От предоставления других показаний отказался", - написал адвокат.

По словам Полозова, адвокаты сегодня встретились с другим нашим моряком с буксира "Яны-Капу" Андреем Шевченко, который, по его словам, также на следственных действиях признал себя военнопленным.

Напомним, на пятницу, 21 декабря, по данным адвоката Сергея Бадамшина, 19 захваченных украинских моряков, содержащихся в московских СИЗО, назвали себя военнопленными. Таким образом, на сегодня уже 21 украинский моряк признал себя военнопленным.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряка арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Впоследствии в России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.