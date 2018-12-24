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На железнодорожной станции нашли схрон боеприпасов

На железнодорожной станции нашли схрон боеприпасов

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. Четыре гранаты РГД, 2 гранаты ВОГ, 8 детонаторов к минам – были найдены на территории грузового двора железнодорожной станции "Лиман" в Донецкой области. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

Так, к правоохранителям поступила информация о том, что на территории станции "Лиман" Донецкой железной дороги находится автомобиль, а в нем боеприпасы.

"Все изъятое правоохранителями будут направлены на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление владельца взрывного арсенала", – говорится в сообщении.

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Сведения по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области на чердаке дома нашли арсенал военных средств поражения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, боеприпасы, железная дорога, тайник
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