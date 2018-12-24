Метель в Киеве: водителей призвали воздержаться от поездок

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из-за метели и гололеда в столице водителей призвали воздержаться от поездок на своих автомобилях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"В связи с прогнозируемым резким снижением температуры воздуха и гололедом, а также снегопадом и метелью, призываем киевлян по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать пробки на автодорогах столицы", – говорится в сообщении.

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Также водителей попросили не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах.

"Авто, которые будут мешать прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать", – предупредили в КГГА.

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Напомним, уже завтра, 25 декабря, южный циклон накроет восточную часть Украины мокрым снегом.