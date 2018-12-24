Путин и Лукашенко встретятся завтра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президенты России и Беларуси встреться завтра, 25 декабря, в Москве, сообщает УНН.

Факт будущей встречи подтверждает пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве", — говорится в кратком сообщении.

Ранее о встрече сообщала пресс-служба Лукашенко. 24 декабря, как сообщает БелаПан, он провел в Минске совещание по актуальным вопросам сотрудничества с РФ. Официальный белорусский лидер высказал ряд претензий в адрес российского руководства. В частности, по его словам, не выполнено обещание компенсировать потери белорусского бюджета в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере. Как заявил Лукашенко, эти потери уже достигли 4,5 млрд долларов США, а до 2024 года составят еще 10,5 млрд.

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Кремль увязывает дальнейшее льготирование белорусской экономики со степенью интеграции двух стран. Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты, заявил 13 декабря российский премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина в Бресте.

По информации российских СМИ, 11 декабря на встрече с делегацией из Беларуси вице-премьер РФ Дмитрий Козак не стал обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства".

14 декабря первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва не обещала Минску выплатить компенсации из-за реализации налогового маневра в нефтегазовой отрасли России, так как эти изменения являются внутренним делом.