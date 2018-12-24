Политзаключенный Зейтуллаев призвал к решительной борьбе за свободу в Крыму

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинский политзаключенный Руслан Зейтуллаев, осужденный российскими властями в Крыму за "терроризм", обратился к общественным активистам бороться с репрессиями и дискриминацией крымских татар на оккупированном полуострове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на открой письмо политзаключенного, опубликованное российским журналистом Антоном Наумлюком.

"Сегодняшний, так называемый "цивилизованный мир" не в состоянии бороться с несправедливостью. И фактически, является "молчаливым наблюдателем" всего происходящего", - написал Зейтуллаев.

По его убеждению, такие вещи как права человека, свобода совести и т.д. существует только на бумаге, а потому любые заявления об осуждении незаконных действий по отношению к крымским татарам не имеют силы.

Политзаключенный предложил новый формат борьбы за права человека и свободу крымских татар:

1. В отношении дискриминации крымских татар-мусульман должны приниматься не только решения, которые будут фактически только на бумаге, но и их практическое применение в жизни.

2. Говорить всегда и везде, например на круглых столах, семинарах, конференциях, форумах, в каком положении находятся] гражданские активисты, гражданские журналисты, волонтеры и им подобные люди в Крыму. Что не одна из этих групп не находится в безопасности. И что, несмотря на все это, они продолжают свою работу в условиях полного беззакония. За что чаще всего и оказываются за решетками тюрем.

3. Продолжать готовить разного рода проекты для узников совести и их семей в Крыму и за его пределами в поддержку политузников.

"Примените максимум усилий для осуществления любых инициатив, направленных на изменение порочной действительности", - призвал Зейтуллаев.

Ранее сообщалось, что МИД Украины назвал преследование Россией крымских татар проявлением расовой дискриминации.

Напомним, в апреле Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева до 12 лет лишения свободы.