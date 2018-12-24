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Число погибших от цунами в Индонезии превысило 370 человек

Число погибших от цунами в Индонезии превысило 370 человек

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Число погибших в Индонезии от цунами насчитывает 373 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“По крайней мере 373 человека погибли, в то время, как 128 человек пропали без вести”, — отметил в понедельник вечером, 24 декабря, представитель Национального управления страны по стихийным бедствиям Сутопо Нугрохо.

Цунами, образовавшееся в Зондского пролива (между Явой и Суматрой) нанесло удар по западной индонезийской провинции Бантен 22 декабря. Возможной причиной стал подводный оползень, произошедший после извержения вулкана Кракатау. Серьезных разрушений понесли туристические зоны Аньер и Танжунг Лесунг вблизи вулкана Анак Кракатау.

От цунами пострадали более 1400 человек, 12 000 человек были вынуждены покинуть жилье и переместиться выше из-за предупреждения о высокой вероятности волн.

Индонезийские военные и спасательные команды распределились по побережью, надеясь найти выживших после цунами.
Ранее сообщалось, что число жертв после цунами в Индонезии насчитывало 281 человека.

Напомним, что Европейский Союз готов оказать гуманитарную помощь Индонезии, страдающей от последствий цунами.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, землетрясение, цунами
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