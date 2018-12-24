В Украине заработал электронный кабинет водителя

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине запустили электронный сервис, который позволит водителям узнать актуальную информацию о своих авто и водительском удостоверении, проверить и оплатить административных правонарушениях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции.

Теперь каждый может узнать актуальную информацию о своих авто и водительском удостоверении, проверить и оплатить административные правонарушения, просмотреть историю любого автомобиля по VIN-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД.

Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе “Электронные услуги”. Доступ к электронному Кабинету осуществляться с помощью цифровой подписи, BankID или MobileID.

В полиции объясняют, что раньше большинство административных и сервисных услуг водителям предоставляли только непосредственно в СЦ МВД. Так, актуальную информацию о транспортном средстве и водительском удостоверении можно было узнать только после личного обращения граждан, что требовало личного присутствия. В то же время информацию о штрафах можно получить только в виде почтового сообщения через несколько дней после совершения правонарушения.

Отныне водители могут зайти в свой е-Кабинет, выбрав удобный для себя порядок электронной идентификации, и с комфортом пользоваться рядом услуг, переведенных в удобное онлайн-формат.

В полиции также приводят перечень услуг, которые гражданин может получить:

просмотреть информацию о своем водительском удостоверение (национальном и международном)

узнать всю актуальную информацию о своих транспортные средствах (технические характеристики, право собственности, история авто)

проверить, наложенные обременения на ТС;

оперативно получить полную информацию об админнарушении.

По уплате штрафов: благодаря электронному Кабинету отныне больше не нужно стоять в очереди в банках или заполнять “от руки” платежки. Здесь пользователь сможет быстро как сформировать платеж, так провести его онлайн.

Для желающих заказать индивидуальные номерные знаки в Электронном кабинете водителя доступна возможность быстрой проверки,свободен ли выбранный знак в данном регионе, и сразу заказать макет.

Революционным нововведением стала возможность проверить любое транспортное средство по VIN-коду, что удобно при купле-продаже авто. Так, бесплатно можно узнать о последней операции с транспортным средством, дате и месту его последней регистрации, год выпуска и общие технические характеристики.

Однако, есть платные услуги. По 45,68 гривен пользователям Электронного кабинета водителя станет доступной информация о количестве предыдущих владельцев, участие авто в ДТП, наличие запрета на продажу или обременений, страхование и тому подобное.